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Microsoft начала автоматически блокировать потенциально нежелательные приложения на всех ПК с Windows 10
23:10 03.08.2021 |
Компания Microsoft объявила, что функция блокировки потенциально нежелательных приложений теперь будет включена по умолчанию на всех устройствах с Windows 10.
Эта функция безопасности официально дебютировала в прошлогодней версии Windows 10 May 2020 Update. Теперь любой ПК, на котором запущена Windows 10 в версии не старее прошлогоднего майского обновления, будет автоматически блокировать потенциально нежелательные приложения без какого-либо вмешательства пользователя.
Раньше пользователям приходилось вручную активировать эту функцию на своих устройствах в настройках. Microsoft отметила, что изменение вступит в силу в начале августа.
Также компания пояснила:
«В обновлении Windows 10 May 2020 Update мы добавили блокировку потенциально нежелательных приложений для всех, кто работает с Windows 10, но клиентам, которые хотели ее использовать, все равно приходилось ее включать. С начала августа 2021 года мы начнём включать её по умолчанию, чтобы вам было проще поддерживать максимальную производительность. Если вы захотите выключить или снова включить настройку по какой-либо причине, - вы сможете сделать это, перейдя в приложение "Безопасность Windows"> "Управление приложениями и браузером"> "Параметры защиты на основе репутации"».
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