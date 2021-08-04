Microsoft начала автоматически блокировать потенциально нежелательные приложения на всех ПК с Windows 10

Компания Microsoft объявила, что функция блокировки потенциально нежелательных приложений теперь будет включена по умолчанию на всех устройствах с Windows 10.

Эта функция безопасности официально дебютировала в прошлогодней версии Windows 10 May 2020 Update. Теперь любой ПК, на котором запущена Windows 10 в версии не старее прошлогоднего майского обновления, будет автоматически блокировать потенциально нежелательные приложения без какого-либо вмешательства пользователя.

Раньше пользователям приходилось вручную активировать эту функцию на своих устройствах в настройках. Microsoft отметила, что изменение вступит в силу в начале августа.

Также компания пояснила:

«В обновлении Windows 10 May 2020 Update мы добавили блокировку потенциально нежелательных приложений для всех, кто работает с Windows 10, но клиентам, которые хотели ее использовать, все равно приходилось ее включать. С начала августа 2021 года мы начнём включать её по умолчанию, чтобы вам было проще поддерживать максимальную производительность. Если вы захотите выключить или снова включить настройку по какой-либо причине, - вы сможете сделать это, перейдя в приложение "Безопасность Windows"> "Управление приложениями и браузером"> "Параметры защиты на основе репутации"».

