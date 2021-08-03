Дефицит чипов вызвал сильнейший за последние 30 лет кризис в немецком автопроме

Квартальные отчёты относящихся к автомобильной промышленности компаний продолжают укреплять уверенность в затяжном характере кризиса с поставкой полупроводниковых компонентов. Немецкая промышленность вообще оказалась в затруднительной ситуации, которой не было на протяжении последних тридцати лет.

На этой неделе финансовый директор автоконцерна Stellantis заявил, что ситуация с поставками полупроводниковых компонентов вряд ли улучшится до конца текущего года, и это вынудит компанию сократить производственную программу на 1,4 млн автомобилей по итогам года. BMW, которой до сих пор удавалось относительно легко переживать дефицит чипов, призналась, что проблемы усугубятся во втором полугодии, и они будут тем острее, чем дольше сохраняется дефицит чипов. Объём продаж автомобилей этой немецкой марки наверняка сократится во втором полугодии.

Представители компании Infineon Technologies, которая снабжает автопроизводителей полупроводниковыми компонентами, на этой неделе заявили о вероятности сохранения дефицита на протяжении основной части следующего года, не говоря уже об 2021-м. По данным опроса, проведённого среди игроков немецкого рынка автомобилей и сопутствующих компонентов, сейчас воздействие кризиса ощущают на себе 85 % компаний, хотя в апреле их доля не превышала 65 %. Кризис с поставками чипов в немецком автопроме ни разу не достигал подобной глубины за последние тридцать лет наблюдений. Не рассчитывают на увеличение объёмов реализации в ближайшие месяцы и французские производители.