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Стартап-разработчик нейроинтерфейсов Neuralink Илона Маска привлек $205 миллионов инвестиций
12:59 03.08.2021 |
Американский стартап Neuralink, основанный Илоном Маском, привлек $205 млн инвестиций. Его команда работает над беспроводным интерфейсом "компьютер-мозг". Среди инвесторов: Google Ventures, соучредитель PayPal и гендиректор OpenAI.
Об этом сообщает издание CNBC, передает AIN.
Neuralink профинансировали в рамках раунда С, который проводился дубайской венчурной компанией Vy Capital. Размер инвестиций - крупнейший в истории венчурных вложений в разработку нейроинтерфейсов, отмечает Bloomberg.
Среди других инвесторов: DFJ Growth, Valor Equity Partners, Craft Ventures, Founders Fund и Gigafund. В Neuralink также вложились соучредитель ARCH Venture Partners Роберт Нельсон, Блейк Байерс из Byers Capital, председатель правления YC Group и генеральный директор OpenAI Сэм Альтман, соучредитель Paradigm и Coinbase Фред Эрсам и соучредитель PayPal and Founders Fund Кен Ховери.
Привлеченные средства Neuralink планирует потратить на вывод на рынок чипа N1 Link - первого продукта стартапа, а также вложиться в ускорение исследований.
"Наш первый продукт, N1 Link, представляет собой 1024-канальное устройство, которое после имплантации становится полностью невидимым и передает данные через беспроводное соединение", - рассказали в Neuralink.
Стартап Neuralink основан Илоном Маском в 2016 году. Он занимается разработкой беспроводного интерфейса "компьютер-мозг". Микропроцессоры, будут соединяться с мозгом человека с помощью "нитей" тоньше человеческого волоса.
В первую очередь стартап нацелен на людей, у которых полностью или частично парализованы конечности. Согласно идее, чип позволит им взаимодействовать с цифровыми устройствами. Команда уже испытала разработку на животных и работает над испытаниями на людях.
"Чип-имплант позволит обеспечить таким людям "цифровую свободу", дав им возможность взаимодействовать с компьютерами и телефонами "в высокой пропускной способности и натуралистическим способом", - объяснили в компании.
Neuralink заявляет, что ее миссия заключается в "разработке интерфейсов компьютер-мозг для лечения заболеваний, связанных с мозгом. Основная цель: создать целостный интерфейс мозга, который способен связать биологический и искусственный интеллект.
В 2019 году Neuralink проинвестировали на $51 млн, а в 2017 году - $107 млн. По данным Crunchbase, общий объем венчурных инвестиций в Neuralink в 2021 году составляет $363 млн.
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