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Samsung повысит цены на чипы: графика и мобильные процессоры подорожают
09:12 03.08.2021 |
Компания Samsung объявила о намерении скорректировать цены на полупроводниковые пластины, что обеспечит финансирование расширения завода S5, расположенного вблизи города Пхёнтхэк (провинция Кёнгидо, Южная Корея).
Производственное подразделение Samsung Foundry, как и многие другие представители сектора, в последнее время испытывало проблемы с удовлетворением высокого спроса на свою продукцию. Поэтому инвестиции в современное производственное предприятие помогут компании увеличить выпуск чипов за счёт передового оборудования. С другой стороны, это неизбежно вызовет рост цен на графические и мобильные процессоры, а также контроллеры, выпускаемые Samsung Foundry.
«[Samsung Foundry] ускорит рост за счёт увеличения пропускной способности линии S5 под Пхёнтхэком и корректировки цен, чтобы обеспечить возможность инвестиционных циклов в будущем», - заявил Бен Су (Ben Suh), старший вице-президент Samsung по связям с инвесторами, в ходе разговора с аналитиками и инвесторами о доходах компании.
Завод Samsung Foundry S5 является наиболее современным производственным предприятием корейского гиганта, предназначенным для выпуска пластин с использованием технологий 5LPP (5 нм) и 4LPE (4 нм), а также более тонких решений. Поскольку здесь активно используется EUV-литография (сверхжёсткое ультрафиолетовое излучение, длина волны 13,5 нм), то расширение производства потребует дополнительных EUV-сканеров по цене 120-150 млн долларов - они существенно дороже DUV-сканеров (глубокое ультрафиолетовое излучение, длина волны 193 нм). В итоге растущие капитальные затраты Samsung будет покрывать конечный потребитель, хотя и косвенно.
В частности, на данном предприятии выпускаются мобильные процессоры Exynos, которые используются в смартфонах под маркой Samsung, а также ряда других производителей. Помимо этого, отсюда выходят миллионы графических процессоров Ampere для NVIDIA и десятки миллионов мобильных чипов для различных брендов. В связи с обязательствами по контрактам Samsung Foundry не имеет возможности увеличить производственные квоты, однако в её власти скорректировать цены в относительно малое время, и это приведёт к дальнейшему росту стоимости видеокарт.
Samsung пока является единственным производителем, подтвердившим предстоящее подорожание полупроводниковых пластин для своих потребителей. TSMC в начале текущего года отменила скидки для крупных заказчиков и предпочла стабильность краткосрочной выгоде, как выразились её представители. Некоторые издания сообщали, что цены повысила компания UMC, однако официального подтверждения этой информации не последовало.
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