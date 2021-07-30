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Нью-йоркская Synchron Inc. начинает тестирование нейроинтерфейса на людях
09:31 30.07.2021 |
Базирующийся в Нью-Йорке стартап Synchron Inc. получил разрешение Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) на начало клинических испытаний нейроинтерфейса, способного связать мозг и компьютер. В числе прочего исследование в перспективе способно серьёзно упростить жизнь людям с ограниченными возможностями.
Synchron удалось обогнать другие компании, включая Neuralink Илона Маска (Elon Musk), в получении разрешения от регулятора на тесты коммерческих, прикладных продуктов буквально в головах пациентов.
Прикладные нейроинтерфесы «мозг-компьютер» являются сравнительно новым продуктом, с оценкой которого приходится сталкиваться FDA. Управление уже провело вебинар, в котором обеспечило дальнейшие инструкции по проведению соответствующих клинических испытаний.
Примечательно, что в последнее время венчурные капиталисты проявляют к технологии большой интерес. По данным аналитиков компании PitchBook, в этом году стартапы, занимающиеся нейроинтерфейсами, уже получили инвестиции в размере 133 миллиона долларов - больше, чем за весь прошлый год. Показатель вообще рекордный с 2017 года, когда Neuralink удалось получить $107 миллионов. Только на прошлой неделе компания Paradromics сообщила об инвестициях в размере 20 миллионов долларов.
Synchron уже проводила многочисленные исследования различного характера, включая испытания на четырёх пациентах в Австралии. Устройство Stentrode размером меньше спички позволит парализованным пациентам контролировать электронные устройства, направляя курсоры и активируя другие элементы управления силой мысли. Тонкая проволока будет соединять имплант с другим, расположенным в грудной клетке, а интегрированный передатчик будет транслировать сигнал вне тела, на компьютер, расположенный рядом с пациентом.
Позже в этом году Synchron намерена привлечь к исследованию шесть пациентов в США. В отличие от многих нейроинтерфейсов, требующих для имплантации операций на мозге, Stentrode вводится относительно неинвазивно - через кровеносный сосуд в основании шеи в другой сосуд, расположенный в мозге. Если эксперимент увенчается успехом, Synchron перейдёт на новый уровень - её будет ожидать трёхлетний процесс одобрения технологии американскими регуляторами. По оценкам компании, технология может появиться на рынке через три-пять лет.
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