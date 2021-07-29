Китайские учёные научились прятать космические спутники от радаров

Неизбежные последствия соперничества США и Китая - это ускорение оборонных отраслей, к которым космос относится не в последнюю очередь. Космическая группировка обеспечивает связью, предупреждает и помогает наносить урон. Поэтому сокрытие спутников от обнаружения противником - это страховка от поражения. Стелс-технологии для космоса уже рождались в противостоянии США и СССР. Теперь в эту игру вступает Китай.

Американский проект спутниковой стелс-техноллогии Misty, закрыт в 2007 году. Источник изображения: SCMP

В Китае не первый год работают над технологиями невидимости в космосе. Предложено множество концепций от покраски спутников в чёрный цвет до покрытия графеном и до их перемещения в радарной тени от космического мусора. И если от обнаружения в оптическом диапазоне защититься сравнительно просто, то скрыть спутник от радара - это серьёзная задача.

Важно понимать, что земные технологии, например, применяемые в самолётах-невидимках, не подходят для условий открытого космоса. Во-первых, это большой вес. Во-вторых, маскирующее покрытие не выдерживает вакуума и бомбардировки космическими лучами. В-третьих, резкие скачки температур до экстремальных, а также другие проблемы. Для космических стелс-технологий нужны другие материалы, работающие на иных принципах.

Одну из таких технологий предложили учёные из Чанчуньского института оптики, точной механики и физики, расположенного в Нанкине. Используя композитные материалы со включением бумаги и пластика, исследователи создали многослойную сотовую структуру, способную поглощать до 80 % радарного излучения во всём задействованном сегодня диапазоне частот. Вес покрытия снижен до 6 кг на 1м2, что существенно меньше, чем у имеющихся современных материалов для радарной невидимости.

Многослойное сотовое композитное стелс-покрытие для спутников, созданное в Китае. Источник изображения: Nanjing University of Aeronautics and Astronautics

Также предложено прозрачное радарное стелс-покрытие для солнечных панелей, площадь которых обычно намного больше размеров спутника. Толщина такого покрытия составляет всего 3 мм, но оно остаётся устойчивым на изгиб и выдерживает удары. Очевидно это не финал, и вскоре последуют новые разработки и даже открытия. В США и в России тоже занимаются подобными вопросами. Но главное во всём этом не забывать, что хуже космического мусора может быть только невидимый космический мусор.