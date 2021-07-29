Sony рассказала, зачем приобрела Nixxes — для помощи в портировании своих игр на ПК

Главный исполнительный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан (Jim Ryan) в интервью японскому изданию Famitsu прокомментировал недавнюю покупку платформодержателем нидерландской студии Nixxes Software.

Напомним, Nixxes Software вошла в состав PlayStation Studios почти месяц назад - 1 июля, - однако о целях данного приобретения Sony Interactive Entertainment до недавних пор не распространялась.

Nixxes Software специализируется на ПК: студия помогала перенести на платформу Deus Ex: Mankind Divided, Marvel's Avengers и другие проекты. Предполагалось, что чем-то подобным компания займётся и под руководством Sony. Так в итоге и оказалось.

«Мы также довольны прилагаемыми нами усилиями по выпуску наших интеллектуальных собственностей на ПК. Инициатива пока в зачаточном состоянии, но мы ждём возможности, когда Nixxes сможет помочь с этим», - заявил Райан.

Согласно майскому отчёту Sony Group, японский платформодержатель собирается перенести на PC приключенческий боевик Uncharted 4: A Thief's End. Ранее ПК-версиями также обзавелись Death Stranding, Days Gone и Horizon Zero Dawn.