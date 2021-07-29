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Sony рассказала, зачем приобрела Nixxes — для помощи в портировании своих игр на ПК
22:02 28.07.2021 |
Главный исполнительный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан (Jim Ryan) в интервью японскому изданию Famitsu прокомментировал недавнюю покупку платформодержателем нидерландской студии Nixxes Software.
Напомним, Nixxes Software вошла в состав PlayStation Studios почти месяц назад - 1 июля, - однако о целях данного приобретения Sony Interactive Entertainment до недавних пор не распространялась.
Nixxes Software специализируется на ПК: студия помогала перенести на платформу Deus Ex: Mankind Divided, Marvel's Avengers и другие проекты. Предполагалось, что чем-то подобным компания займётся и под руководством Sony. Так в итоге и оказалось.
«Мы также довольны прилагаемыми нами усилиями по выпуску наших интеллектуальных собственностей на ПК. Инициатива пока в зачаточном состоянии, но мы ждём возможности, когда Nixxes сможет помочь с этим», - заявил Райан.
Согласно майскому отчёту Sony Group, японский платформодержатель собирается перенести на PC приключенческий боевик Uncharted 4: A Thief's End. Ранее ПК-версиями также обзавелись Death Stranding, Days Gone и Horizon Zero Dawn.
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