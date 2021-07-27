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20 ГБ оперативной памяти в смартфоне уже реальность. Но есть нюанс
17:46 27.07.2021 |
Сначала ZTE просто намекала на 20 ГБ оперативной памяти в своих смартфонах, а сейчас технология под названием Memory Fusion Technology Pro представлена официально. Смысл ее работы такой же, как в смартфонах Vivo, Oppo и Xiaomi: во флеш-памяти создается раздел виртуальной ОЗУ (в данном случае объемом 8 ГБ). И если в модели 12 ГБ физической оперативной памяти, то она суммируется с 8 ГБ виртуального раздела - так и получается 20 ГБ.
В компании отмечают, что нехватка оперативной памяти - это одна из пяти основных проблем современных смартфонов. Однако большой объем физической ОЗУ ведет к удорожанию модели, поэтому в ZTE нашли более простой и дешевый способ расширения оперативной памяти.
Однако Memory Fusion Technology Pro - это больше, чем просто виртуальный раздел во флеш-памяти. Для того, чтобы все правильно работало, есть ряд условий. Во-первых, флеш-память должна быть быстрой - UFS 3.1 подходит, но никак не медленная eMMC. Во-вторых, объем виртуальной памяти должен быть достаточно большим. В-третьих, должны быть адаптированы механизмы управления фоновыми процессорам с учетом дополнительного виртуального раздела.
Судя по всему, Memory Fusion Technology Pro появится в будущих смартфонах ZTE, а в уже выпущенных моделях технология может появиться с очередным обновлением прошивки.
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