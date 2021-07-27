Игровые мониторы получат частоту 480 Гц и увеличат контраст, OLED пока задержится

Компании LG и AU Optronics в настоящий момент активно работают над увеличением частоты кадров в игровых мониторах до 480 Гц. Запуск новых моделей в производство ожидается в конце 2022 года, а в начале 2023 года первые экземпляры уже выйдут на рынок. О планах производителей дисплеев сообщило профильное британское издание TFT Central.

Высокая частота кадров в игровых приложениях всегда ценилась геймерами, и производители мониторов старались удовлетворять спрос. На текущий момент продукты в верхней ценовой категории предлагают экраны с частотой 360 или даже 390 Гц (одним из рекордсменов значится модель Asus ROG Swift PG25QN). А на перспективу запланированы модели с показателем 480 Гц. Впервые такой частоты удалось достичь компании Zisworks ещё в 2017 году. Правда, при такой частоте разрешение картинки тогда ограничилось отметкой 540p.

Новые мониторы от LG, которые поступят в производство только через полтора года, обеспечат заветные 480 Гц при более высоком разрешении, хотя точные цифры пока не называются. Не исключено, что имеется в виду FullHD. Зато известно, что корейский производитель параллельно трудится над технологией IPS Black, которая обеспечит более глубокий чёрный цвет, позволив экранам сравняться по данному фактору с OLED-панелями.

Игровые OLED-мониторы уже начинают выходить на рынок, однако их ключевой недостаток пока никуда не делся - это, конечно, слишком высокая себестоимость и, как следствие, высокая отпускная цена, особенно при высокой частоте кадров. Если же технология IPS Black действительно покажет себя эффективной, то вопрос об OLED выпадет из повестки ещё на какое-то время.