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Илон Маск показал 100-й собранный двигатель SpaceX Raptor, осталось ещё несколько тысяч для постройки города на Марсе
11:54 27.07.2021 |
Основатель и главный инженер компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Макс (Elon Musk) на своей страничке в социальной сети Twitter сообщил о постройке юбилейного 100-го двигателя Raptor.
Также были опубликованы фотографии команды разработчиков из SpaceX, которые собрались перед Raptor, а сзади находится первая ступен ракеты-носителя Falcon 9.
Жидкостные ракетные двигатели Raptor, разрабатываемые компанией SpaceX, будет использоваться на космическом корабле Starship и ускорителе Super Heavy. Это двигатель закрытого цикла с полной газификацией компонентов топлива, работающий на жидких метане и кислороде.
Недавно он заявил, что его компания планирует увеличить производство ракетных двигателей Raptor. По его словам, если производить от 800 до 1000 двигателей в год, то за 10 лет можно создать флот, необходимый для постройки самодостаточного города на Марсе.
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