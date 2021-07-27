TSMC планирует открыть завод по производству микросхем в Японии в 2023 году

По словам источника, компания TSMC рассчитывает ввести в эксплуатацию свой первый завод по производству микросхем в Японии в 2023 году.

Планируемый завод в Кумамото на острове Кюсю в западной Японии будет построен в два этапа. Ожидается, что правление TSMC примет решение об инвестициях в текущем квартале.

Когда предприятие выйдет на проектную мощность, оно сможет производить около 40 000 пластин в месяц с использованием 28-нанометровой технологии, которая широко используется для различных типов микросхем, включая процессоры изображений и микроконтроллеры для автомобильной и бытовой электроники.

Предполагается, что завод будет в основном использоваться для производства датчиков изображения для Sony, крупнейшего клиента TSMC в Японии

Согласно информаторам Nikkei, окончательное решение TSMC по поводу завода по-прежнему зависит от ряда факторов, включая стимулы и поддержку правительства Японии, а также обязательства местных поставщиков по созданию инфраструктуры для микросхем и развитию цепочек поставок.