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Китай построит первый в мире «чистый» ториевый ядерный реактор, для охлаждения которого не требуется вода
14:05 26.07.2021 |
Китай планирует создание первого в мире экспериментального ториевого ядерного реактора, для охлаждения которого не требуется вода. Такой реактор можно назвать «чистым».
Реактор будет работать на жидком тории, а для охлаждения будет использоваться расплав солей. У такой установки будет целый набор преимуществ. Во-первых, реактор не требует огромного количества воды, то есть сможет работать в пустынных регионах. Во-вторых, торий намного дешевле урана, и при его распаде не образуются элементы, которые можно использовать для создания ядерного оружия. В-третьих, отходы такого реактора имеют период полураспада 500 лет против 10 000 лет в случае уранового реактора.
К тому же в случае непредвиденной ситуации охлаждающая соль быстро застывает, фактически запечатывая радиоактивный торий.
Прототип реактора мощностью 2 МВт будет готов уже в августе, а первые испытания стартуют в сентябре. Полномасштабный реактор мощностью 100 МВт будет готов лишь к 2030 году. Его планируют построить в городе Увэй.
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