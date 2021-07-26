Мошенники распространяют вредоносное ПО под видом установщика Windows 11

«Лаборатория Касперского» предупредила пользователей о новой опасности - эксперты заметили начавшуюся волну распространения вредоносного ПО под видом образов дисков Windows 11.

Компания Microsoft представила Windows 11 месяц назад - 24 июля. Желающие уже могут получить к ней доступ и поучаствовать в тестировании. Однако для простых пользователей в широком масштабе новая ОС станет доступна ближе к концу 2021 года.

Ажиотажем вокруг Windows 11 не преминули воспользоваться злоумышленники. Как отмечают эксперты, хотя сама Microsoft предоставляет простой способ скачать и установить Windows 11 с официального сайта, многие пользователи всё равно пытаются скачивать новую ОС из сторонних источников.

Скачивая Windows 11 не с официального сайта Microsoft, пользователи рискуют получить разнообразные трояны, в том числе крадущие пароли, ПО с агрессивной рекламой и прочие неприятные сюрпризы.

Отмечается, что продукты Kaspersky обнаружили и предотвратили уже более нескольких сотен попыток заражения через подобные схемы, связанные с Windows 11. Немалая часть обнаруженных зловредов - загрузчики, задача которых - скачать и запустить на компьютере жертвы другие программы.