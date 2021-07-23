Google запускает поиск картинок с помощью «Google Объектива» в Chrome для ПК

Компания Google существенно расширяет инструмент виизуального поиска в фирменном браузере Chrome для компьютеров.

В настольном Chrome уже давно есть опция «Найти картинку (Google)», которая выдаётся по нажатию на правую кнопку мыши на изображении. Функция загружает указанную картинку в сервис поиска картинок Google и показывает результаты в привычном интерфейсе поиска Google.com.

В новом контекстном меню будет отображаться пункт «Найти картинку с помощью Google Lens». В результате пользователь попадает на сайт lens.google.com/search, где нужное изображение отображается в левой части с возможностью кадрирования и фокусировки, а результаты поиска отображаются в правом столбце.

Также есть раздел «Лучшее совпадение», «Похожие изображения» и «Связанный контент». Google также позволит воспользоваться привычным поиском с помощью пункта «Повторить попытку с Google Images».

Поиск картинок с помощью Google Lens начал внедряться в Chrome с версией настольного браузера под номером 92.