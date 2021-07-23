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Google запускает поиск картинок с помощью «Google Объектива» в Chrome для ПК
11:20 23.07.2021 |
Компания Google существенно расширяет инструмент виизуального поиска в фирменном браузере Chrome для компьютеров.
В настольном Chrome уже давно есть опция «Найти картинку (Google)», которая выдаётся по нажатию на правую кнопку мыши на изображении. Функция загружает указанную картинку в сервис поиска картинок Google и показывает результаты в привычном интерфейсе поиска Google.com.
В новом контекстном меню будет отображаться пункт «Найти картинку с помощью Google Lens». В результате пользователь попадает на сайт lens.google.com/search, где нужное изображение отображается в левой части с возможностью кадрирования и фокусировки, а результаты поиска отображаются в правом столбце.
Также есть раздел «Лучшее совпадение», «Похожие изображения» и «Связанный контент». Google также позволит воспользоваться привычным поиском с помощью пункта «Повторить попытку с Google Images».
Поиск картинок с помощью Google Lens начал внедряться в Chrome с версией настольного браузера под номером 92.
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