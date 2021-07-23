Google запустила программу бета-тестирования Android Auto

Компания Google запустила новую программу бета-тестирования Android Auto. Она позволит пользователям получить ранний доступ к функциям Android Auto, если они готовы мириться с потенциальной нестабильностью и возможными ошибками.

Google предупреждает, что бета-версии Android Auto «могут быть менее стабильными, а некоторые функции могут работать некорректно». В справке разработчики поясняют:

«Участники программы бета-тестирования Android Auto помогают нам улучшать приложение. Вы сможете опробовать новые функции, пользуясь телефоном и автомобилем в своем регионе. Затем, взяв за основу ваши отзывы, мы создадим план по улучшению следующих выпусков приложения».

Приобщиться к программе можно на странице регистрации бета-тестирования Android Auto, потребуется установить бета-версию Android Auto из Google Play.