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Google запустила программу бета-тестирования Android Auto
23:25 22.07.2021 |
Компания Google запустила новую программу бета-тестирования Android Auto. Она позволит пользователям получить ранний доступ к функциям Android Auto, если они готовы мириться с потенциальной нестабильностью и возможными ошибками.
Google предупреждает, что бета-версии Android Auto «могут быть менее стабильными, а некоторые функции могут работать некорректно». В справке разработчики поясняют:
«Участники программы бета-тестирования Android Auto помогают нам улучшать приложение. Вы сможете опробовать новые функции, пользуясь телефоном и автомобилем в своем регионе. Затем, взяв за основу ваши отзывы, мы создадим план по улучшению следующих выпусков приложения».
Приобщиться к программе можно на странице регистрации бета-тестирования Android Auto, потребуется установить бета-версию Android Auto из Google Play.
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