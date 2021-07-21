Netflix начнёт игровую экспансию с мобильного сектора

Стриминговый сервис Netflix объявил, что его первые шаги в игровой индустрии коснутся мобильного сектора, а первые продукты будут доступны существующим подписчикам. Ответственным за новое направление назначен Майк Верду (Mike Verdu), имеющий опыт работы в Electronic Arts и Oculus. Такое заявление компания сделала в ходе финансового отчёта по результатам второго квартала текущего года.

etflix напомнила, что первыми попытками в интерактивном сегменте стали эпизод «Брандашмыг» сериала «Черное зеркало», а также игры по мотивам сериала «Очень странные дела». Игровую индустрию Netflix рассматривает как новую категорию контента наравне с сериалами и полнометражными лентами, а игры станут доступны подписчикам сервиса по той же модели - без каких-либо доплат. Первые игры от Netflix будут адресованы пользователям мобильных устройств.

Никаких подробностей компания пока не раскрыла, однако известно, что Netflix продлил контракт с продюсером Шондой Раймс (Shonda Rhimes), которая уже выпустила на платформе сериал «Бриджертоны». Данный контракт предусматривает не только съёмку видеоконтента, но также и выпуск игровой продукции.

Наконец, примечательно заявление одного из руководителей компании Рида Хестингса (Reed Hastings) - по его мнению, Netflix больше конкурирует с Fortnite, чем с HBO, и пока проигрывает в этой гонке. Это заявление было сделано ещё в 2019 году. А недавний приход Майка Верду (Mike Verdu) в компанию может свидетельствовать о том, что конкуренция обострится.