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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Большое нововведение WhatsApp: возможность присоединиться к голосовому или видеозвонку после начала разговора

Большое нововведение WhatsApp: возможность присоединиться к голосовому или видеозвонку после начала разговора

 

Команда мессенджера WhatsApp представила новую функцию, которая позволит вам присоединиться к голосовому или видеозвонку после начала разговора. То есть при желании можно добавлять необходимых людей к разговору по мере необходимости.

Аналогичная функциональность сейчас тестируется для групповых звонков в Zoom или Google Meet. Учитывая заметно большую популярность WhatsApp, эта функция, вероятно, будет востребована сотнями миллионов пользователей.


Принцип работы новой функции хорошо демонстрируют скриншот и видеоролик, которые были опубликованы разработчиками. Чтобы подключиться к беседе, достаточно нажать кнопку «Присоединиться».

Кроме того, на информационном экране вы можете увидеть, кто уже участвует в беседе, а кто был приглашен, но еще не присоединился. Как и другой контент, этот тип вызова будет иметь защиту сквозным шифрованием.

Обновленные версии программного обеспечения с дополнительными функциями станут доступны всем пользователям в следующий понедельник.
По материалам: ixbt.com
 

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