Создан самый прочный в мире самовосстанавливающийся материал — он идеально подойдёт для стёкол в смартфонах

Несмотря на постоянное совершенствование стёкол для экранов смартфонов, они по-прежнему весьма хрупкие и бьются при ударах. Однако учёные из Индийского института научного образования и исследований (IISER) в Калькутте, по всей видимости, близки к решению этой проблемы. Они создали твёрдый прозрачный материал, который самовосстанавливается при растрескивании.

Учёные десятилетиями работают над созданием самовосстанавливающихся материалов и механизмов. Например, американские специалисты смогли создать небольших роботов, способных исцелять себя при помощи магнетизма. Однако подобным продуктам едва ли можно найти практическое применение. Они скорее служат для демонстрации новейших научных разработок. А вот учёные из IISER создали продукт, который лучше подходит для реальной эксплуатации.

Согласно результатам исследования, опубликованным в научном журнале, учёные использовали пьезоэлектрический органический материал, который преобразует механическую энергию в электрическую и наоборот, чтобы создать кристаллы игольчатой ​​формы, длина которых не превышает 2 мм в длину и 0,2 мм в ширину. Из-за уникальной молекулярной конструкции материала, при каждом разломе силы притяжения снова соединяют его части, не нуждаясь в дополнительных внешних факторах, таких как тепло, которые необходимы большинству самовосстанавливающихся материалов.

Учёные заявляют, что их разработка идеально подходит для экранов смартфонов. По их словам, новый материал в десять раз твёрже аналогов. К сожалению, пока неизвестно, когда его начнут применять производители электронных устройств, и начнут ли вообще.