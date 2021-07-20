Финансовые новости
- |
- 20.07.21
- |
- 13:39
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Создан самый прочный в мире самовосстанавливающийся материал — он идеально подойдёт для стёкол в смартфонах
09:59 20.07.2021 |
Несмотря на постоянное совершенствование стёкол для экранов смартфонов, они по-прежнему весьма хрупкие и бьются при ударах. Однако учёные из Индийского института научного образования и исследований (IISER) в Калькутте, по всей видимости, близки к решению этой проблемы. Они создали твёрдый прозрачный материал, который самовосстанавливается при растрескивании.
Учёные десятилетиями работают над созданием самовосстанавливающихся материалов и механизмов. Например, американские специалисты смогли создать небольших роботов, способных исцелять себя при помощи магнетизма. Однако подобным продуктам едва ли можно найти практическое применение. Они скорее служат для демонстрации новейших научных разработок. А вот учёные из IISER создали продукт, который лучше подходит для реальной эксплуатации.
Согласно результатам исследования, опубликованным в научном журнале, учёные использовали пьезоэлектрический органический материал, который преобразует механическую энергию в электрическую и наоборот, чтобы создать кристаллы игольчатой формы, длина которых не превышает 2 мм в длину и 0,2 мм в ширину. Из-за уникальной молекулярной конструкции материала, при каждом разломе силы притяжения снова соединяют его части, не нуждаясь в дополнительных внешних факторах, таких как тепло, которые необходимы большинству самовосстанавливающихся материалов.
Учёные заявляют, что их разработка идеально подходит для экранов смартфонов. По их словам, новый материал в десять раз твёрже аналогов. К сожалению, пока неизвестно, когда его начнут применять производители электронных устройств, и начнут ли вообще.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|«Священная война» Зеленского с Тупицким захватывает все новые и новые государственные институты
|Зеленский под защитой. Зачем ГБР и Венедиктова шьют уголовку верховным судьям
|ГБР открыло дело по факту вынесения судьями Верховного Суда решения по Тупицкому
|В НБУ ликвидировали управление по расследованию дел ПриватБанка
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Деньги на бочку – как получить безотказный кредит
В РУБРИКЕ
|Китай начал серийно выпускать маглева-поезда, способные двигаться со скоростью 600 км/ч
|Список выявленных НКЦБФР скам-проектов пополнили шесть компаний
|Создан самый прочный в мире самовосстанавливающийся материал — он идеально подойдёт для стёкол в смартфонах
|Илон Маск показал огромную ракету Super Heavy с работающими двигателями
|Volkswagen: электромобили уже к 2025 году станут более прибыльными, чем автомобили с ДВС
|США, ЕС и НАТО обвинили Китай в совершении кибератак через Microsoft Exchange
Это интересно
|Акции Virgin Galactic обвалились, несмотря на успешный полёт Ричарда Брэнсона — инвесторы сомневаются в перспективах компании
|Mercedes-Benz полностью перейдёт на электрокары
|Исследователи обманули систему аутентификации Windows Hello с помощью инфракрасного снимка
|Panasonic присоединяется к американскому проекту скоростной добычи лития
|Голландцы начали продавать 5-кубитовые квантовые процессоры всем желающим
|Bloomberg: США будут отслеживать криптотранзакции для борьбы с атаками вирусов-вымогателей
|Alfa Romeo Tonale будет заряжаться от розетки