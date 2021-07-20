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Дефицит на серверном рынке усилился — время ожидания поставок некоторых компонентов достигло 1 года
23:11 19.07.2021 |
Компания Mitac Holding, тайваньский производитель вычислительной техники, прогнозирует ухудшение ситуации на рынке компонентов для серверного оборудования в связи с дефицитом. Уже сейчас выполнение новых заказов затянулось на 52 недели, то есть практически на год.
Компания изготавливает материнские платы для серверов на своих заводах на Тайване и в Китае. Сборочные линии по выпуску серверов действуют в Соединённых Штатах, а также на Тайване и в Китае. Компания занимается изготовлением OEM/ODM-продуктов для ряда крупных брендов, а также владеет собственным брендом серверного оборудования Tyan.
Mitac Computing Technology, серверное подразделение Mitac Holding, отмечает высокий спрос на продукцию со стороны операторов центров обработки данных в США и КНР. Кроме того, востребованы серверы корпоративного класса. В то же время подразделение Mitac Computing отмечает, что складские запасы продукции были практически полностью исчерпаны в первой половине текущего года.
В настоящее время на мировом рынке наблюдается дефицит интегральных схем для материнских плат, процессоров и твердотельных накопителей. Ситуация не улучшится до следующего года. Более того, дефицит уже привёл к росту цен на компьютерные комплектующие - они достигли рекордно высоких значений.
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