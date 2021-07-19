Panasonic присоединяется к американскому проекту скоростной добычи лития

Компания Panasonic присоединилась к проекту скоростной добычи лития, возглавляемому крупнейшей нефтесервисной компанией Schlumberger.

Эта компания уже запустила пилотную установку по извлечению лития из подземных литиеносных рассолов в американском штате Невада, а Panasonic тестирует образцы полученного лития, чтобы определить, подходит ли он для аккумуляторов электромобилей. Японская компания также проконсультирует Schlumberger, что можно улучшить в процессе добычи.

Промышленным стандартом извлечения лития является очистка залежей минеральной руды или осушение рассола в прудах-испарителях. В последнем случае рассол поступает из подземных соленых озер, и литиевый концентрат является результатом испарения на солнце. Однако получение лития с использованием прудов-испарителей обычно занимает больше года. К тому же при этом в литии остается много примесей. Технология, опробуемая Schlumberger, заключается в прямом извлечении лития из рассола и позволяет сократить время получения лития до нескольких недель.

Литий - основной компонент аккумуляторов электромобилей. По мере ускорения перехода автомобильной отрасли на выпуск электромобилей спрос на него растет. По мнению аналитиков, нехватка лития и других минералов, используемых для производства аккумуляторов, может стать препятствием на пути увеличения количества электромобилей на дорогах мира.