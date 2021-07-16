Голландцы начали продавать 5-кубитовые квантовые процессоры всем желающим

Нидерландский стартап QuantWare представил «первые в мире коммерчески доступные сверхпроводящие квантовые процессоры». Квантовые процессоры можно купить почти как обычные и быстро собрать на них систему, что раньше было по плечу только гигантам типа IBM, Google или Microsoft. Процессоры поставляются как в упаковке, так и отдельными кристаллами. Цена вопроса не раскрывается.

Корни стартапа QuantWare уходят в нидерландский центр квантовых исследований QuTech Делфтского технологического университета (TU Delft). С центром QuTech плотно сотрудничает компания Intel, которая поставляет учёным свои криогенные процессоры. Выходцы из QuTech и TU Delft создали в 2020 году компанию QuantWare в надежде получить выгоду от очень и очень модной темы.

«Наш Soprano QPU - это то, чем Intel 4004 был для полупроводникового бизнеса, - сказал соучредитель QuantWare Маттейс Райлаарсдам (Matthijs Rijlaarsdam). - Сверхпроводящие кубиты легко настраиваются, просты в управлении и хорошо масштабируемы. Эта практичность делает сверхпроводящие QPU, безусловно, наиболее вероятным кандидатом для краткосрочных приложений квантовых вычислений».

Квантовый процессор Soprano содержит 5 кубитов, конфигурация которых может меняться от заказа к заказу. Заявленная точность каждого кубита составляет 99,95 % в течение 10 мкс. На этих процессорах небольшие лаборатории и научные центры могут создавать собственные квантовые вычислители и изучать тему без значительных вливаний в уникальное оборудование.

Компания QuantWare в первом раунде сбора инвестиций привлекла 1,15 млн евро. В скором времени сотрудники QuantWare планируют переезд в более просторное здание для расширения производства квантовых процессоров. Компания также рассчитывает разрабатывать криогенные процессоры под заданные клиентами алгоритмы вместе с заказчиками. В обычном случае срок исполнения заказа не превышает 30 дней, но для уникальных проектов это время может быть больше. Заметим, что криогенная установка в комплект поставки не входит.