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Голландцы начали продавать 5-кубитовые квантовые процессоры всем желающим
22:41 16.07.2021 |
Нидерландский стартап QuantWare представил «первые в мире коммерчески доступные сверхпроводящие квантовые процессоры». Квантовые процессоры можно купить почти как обычные и быстро собрать на них систему, что раньше было по плечу только гигантам типа IBM, Google или Microsoft. Процессоры поставляются как в упаковке, так и отдельными кристаллами. Цена вопроса не раскрывается.
Корни стартапа QuantWare уходят в нидерландский центр квантовых исследований QuTech Делфтского технологического университета (TU Delft). С центром QuTech плотно сотрудничает компания Intel, которая поставляет учёным свои криогенные процессоры. Выходцы из QuTech и TU Delft создали в 2020 году компанию QuantWare в надежде получить выгоду от очень и очень модной темы.
«Наш Soprano QPU - это то, чем Intel 4004 был для полупроводникового бизнеса, - сказал соучредитель QuantWare Маттейс Райлаарсдам (Matthijs Rijlaarsdam). - Сверхпроводящие кубиты легко настраиваются, просты в управлении и хорошо масштабируемы. Эта практичность делает сверхпроводящие QPU, безусловно, наиболее вероятным кандидатом для краткосрочных приложений квантовых вычислений».
Квантовый процессор Soprano содержит 5 кубитов, конфигурация которых может меняться от заказа к заказу. Заявленная точность каждого кубита составляет 99,95 % в течение 10 мкс. На этих процессорах небольшие лаборатории и научные центры могут создавать собственные квантовые вычислители и изучать тему без значительных вливаний в уникальное оборудование.
Компания QuantWare в первом раунде сбора инвестиций привлекла 1,15 млн евро. В скором времени сотрудники QuantWare планируют переезд в более просторное здание для расширения производства квантовых процессоров. Компания также рассчитывает разрабатывать криогенные процессоры под заданные клиентами алгоритмы вместе с заказчиками. В обычном случае срок исполнения заказа не превышает 30 дней, но для уникальных проектов это время может быть больше. Заметим, что криогенная установка в комплект поставки не входит.
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