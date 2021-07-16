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Xiaomi полностью роботизированный завод по производству смартфонов
11:31 16.07.2021 |
Компания Xiaomi приступила к постройке полностью роботизированной фабрики по производству смартфонов. Этот объект называют Black Light Factory, а весь проект в целом носит название Smart Factory.
Первый этап проекта стартовал в прошлом году - тогда компания сконцентрировалась на НИОКР и тестировании технологий. Этап Phase I также подразумевал запуск производства мощностью 1 млн смартфонов в год.
Текущий этап, Phase II, представляет собой уже постройку полноценного завода мощностью 10 млн смартфонов в год. В итоге можно говорить о том, что фабрика будет выпускать по одному смартфону примерно каждые три секунды.
Все процессы на фабрике, включая сборку, тестирование и упаковку, будут производить роботы. Фабрика будет занимать площадь более 58 000 м2, а стоимость объекта составит 9,3 млрд долларов. Ожидается, что все работы будут завершены к концу 2023 года.
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