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Instagram позволит пользователям делать репосты историй
10:54 16.07.2021 |
Instagram экспериментирует с предоставлением пользователям новых возможностей делиться чужим контентом. Компания заявила, что позволит пользователям добавлять в свои истории ярлык «Поделиться», чтобы люди, которым понравился контент, могли разместить его на своей странице. Instagram заявляет, что это может повысить вовлечённость, но вместе с тем опасается, что нововведение откроет новый канал для распространения дезинформации.
В прошлом месяце Instagram также объявила, что экспериментирует с предоставлением большему числу пользователей возможности добавлять ссылки в свои истории. Согласно текущим правилам, только пользователи с подтверждёнными учётными записями, бизнес-страницы и аккаунты с большим числом подписчиков могут делиться ссылками в историях. Все остальные могут публиковать ссылки только в информации профиля. Отмечается, что это нововведение также создаст больше возможностей для распространения дезинформации в социальной сети.
Стоит отметить, что Facebook, владеющая Instagram, начала предпринимать строгие меры против дезинформации о COVID-19. В мае компания заявила, что удалила более 18 миллионов сообщений в своих социальных сетях за публикацию дезинформации о коронавирусе. Сообщается, что Facebook будет оценивать распространение дезинформации при тестировании новых функций в Instagram.
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