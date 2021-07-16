Представлена игровая консоль Steam Deck на платформе AMD и с 7-дюймовым экраном

То, о чем давно говорили слухи, случилось: Valve представила компактную игровую консоль, которая будет конкурировать с Nintendo Switch. Интересно, что анонс Steam Deck состоялся всего через десять дней после того, как Nintendo представила Switch OLED.





Как и большинство современных игровых консолей, Steam Deck построена на платформе AMD - в основе аппаратной платформы лежит 7-нанометровый APU (вероятно, семейства Van Gogh) с четырьмя вычислительными ядрами Zen 2 и восемью исполнительными блоками RDNA 2 (512 потоковых процессоров). CPU поддерживает многопоточность и работает на частоте 2,4-3,5 ГГц, частота графического процессора - 1,0-1,6 ГГц (производительность - 1,6 TFLOPs). TDP APU составляет 4-15 Вт.

Несмотря на то, что у APU всего 8 исполнительных блоков, он должен работать довольно быстро за счет современной микроархитектуры RDNA 2 и использования быстрой памяти LPDDR5 объемом 16 ГБ. Подсистема хранения данных Steam Deck выполнена интересно. Системный накопитель - это довольно медленный модуль eMMC объемом 64 ГБ с интерфейсом PCIe Gen 2 x1. Он дополнен довольно быстрым SSD NVMe с интерфейсом PCIe 3.0 объемом 256 или 512 ГБ. Также приставка получила поддержку «высокоскоростных» карт microSD.

Экран - явно не самая сильная сторона Steam Deck. Консоль получила 7-дюймовую сенсорную ЖК-панель разрешением 1280 х 800 пикселей с кадровой частотой 60 Гц и яркостью 400 кд/кв.м.

Из других характеристик Steam Deck - два микрофона и стереодинамики, порт USB-C, аккумулятор емкостью 40 Вт·ч (автономность составляет 2-8 часов) и поддержка зарядки мощностью 45 Вт. Консоль работает на SteamOS 3.0 и поддерживает все игры из каталога Steam. Также она имеет режим работы ПК - при подключении к монитору через DisplayPort.

Стоимость базовой версии (только с модулем eMMC объемом 64 ГБ) - 400 долларов, топовой (с eMMC и SSD объемом 512 ГБ) - 650 долларов. Предварительные заказы уже принимаются, а реальные продажи стартуют в декабре.