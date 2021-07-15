Netflix запустит облачный игровой сервис в следующем году

Многие компании видят в облачных игровых сервисах большой потенциал. По последним данным, потоковый видеосервис Netflix расширила сферу своих бизнес-интересов и скоро присоединится к числу облачных площадок для геймеров наряду с Microsoft, Amazon, Google, NVIDIA и другими компаниями.

Игры будут предлагаться на платформе Netflix, предоставляющей доступ к потоковому видео. Доступ к контенту пользователи получат уже «в течение следующего года». В каталоге компании появится соответствующий тематический раздел наряду с сериалами и фильмами, уже доступными подписчикам. По некоторым данным, дополнительная плата за игры браться не будет.

Слухи о входе Netflix в игровой бизнес появились ещё в мае - сообщалось, что компания разместила в Сети ряд вакансий, связанных с игровой индустрией, а её глава Рид Хастингс (Reed Hastings) заявлял, что видеоигры - более серьёзный конкурент, чем любые другие провайдеры потокового видео.

Уже известно, что Netflix наняла бывшего сотрудника Electronic Arts (EA) и Facebook Майка Верду (Mike Verdu). Работая в Facebook, Верду был вице-президентом, отвечавшим за контакты с разработчиками игр и другого контента для шлемов виртуальной реальности семейства Oculus. В EA Верду был причастен к разработке таких популярных игр, как Sims, Star Wars и Plants vs Zombies. Ожидается, что игровое подразделение Netflix будет построено «в ближайшие месяцы» - на сайте компании ещё имеются некоторые вакансии.

Интересно, как Netflix намерена преодолеть ограничения, введённые Apple - известно, что компания отказывает в размещении игровых облачных сервисов Google, Microsoft, Amazon и NVIDIA в магазине приложений App Store. Какие игры будут доступны у Netflix и на каких устройствах можно будет их запускать - достоверная информация тоже пока отсутствует.