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Первый беспилотный: полёт Безоса будет уникален для истории космического туризма
10:52 15.07.2021 |
История освоения космоса беспощадна ко вторым и последователям, поскольку в памяти людей преимущественно остаются имена первопроходцев. Этим можно объяснить ту нервозность, в которой проходила подготовка Virgin Galactic и Blue Origin к началу регулярных суборбитальных полётов с туристами. Джефф Безос (Jeff Bezos) обойдёт конкурента с точки зрения участия в первом беспилотном полёте туристического назначения.
До сих пор подробности намеченного на следующую неделю полёта New Shepard не раскрывались в полной мере, а спускаемая капсула этого космического аппарата была рассчитана на шесть человек, при этом в первом полёте она должна принять только четверых туристов. Как поясняет Reuters, два оставшихся места будут пустовать, никто из профессиональных пилотов или сотрудников Blue Origin их занимать не будет. В отличие от летательного аппарата Virgin Galactic, который управлялся парой пилотов, New Shepard будет полностью управляться дистанционно на протяжении 11 минут полёта. Фактически, у этого летательного аппарата даже нет органов управления, которые позволяли бы пилотировать его изнутри.
Как отмечают специалисты по истории освоения космоса, никогда до этого полёт туристов к земной орбите не был полностью беспилотным, на борту всегда находились профессиональные астронавты или космонавты. Blue Origin пыталась оспорить статус полёта Virgin Galactic, поскольку экипаж последней достиг высоты не более 86 км, а компания Джеффа Безоса планирует поднять своего основателя на высоту около 100 км, после чего капсула с тремя его попутчиками опустится на Землю на парашютах.
В космической гонке миллиардеров пытается участвовать и Илон Маск (Elon Musk). Основанная им компания SpaceX в сентябре рассчитывает запустить на орбиту при помощи корабля Crew Dragon экипаж, полностью состоящий из туристов, позволив им несколько дней находиться в космосе. По словам осведомлённых источников, Blue Origin взяла курс на организацию беспилотных полётов несколько лет назад, поскольку тем самым достигалось увеличение количества «коммерческих пассажиров». Участники полёта пройдут двухдневный курс подготовки, а во время суборбитальной миссии их будут инструктировать специалисты при помощи голосовой связи. Задача первого полёта - продемонстрировать безопасность этого вида туризма, возможно, именно по этой причине в состав экипажа New Shepard войдёт 82-летняя лётчица Уолли Фанк (Wally Funk), которая в шестидесятых годах прошла отбор в отряд астронавтов, но никогда не участвовала в реальных полётах.
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