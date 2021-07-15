Учёные придумали, как превратить пластик в протеиновый порошок

Американские учёные создали технологию, позволяющую с помощью бактерий превращать пластик в протеиновый порошок. За это немецкая фармацевтическая и химическая компания Merck KGaA присудила им ежегодную премию Future Insight Prize. Биоинженер Тин Лу (Ting Lu) из Иллинойского университета и микробиолог Стивен Тектманн (Stephen Techtmann) из Технологического университета Мичигана получат около $1,2 млн.

Внушительная премия позволит продолжить исследования в данном направлении. При этом достижения учёных в области здравоохранения, питания и энергетики уже признаны выдающимися. Невероятная на первый взгляд задача по превращению пластика в протеин решается за счёт использования нескольких инновационных химикатов, которые, по мнению учёных, помогут решить проблему пластиковых отходов.

«Пластик - это смесь различных химических элементов, включая углерод, кислород и водород. Еда - это совершенно другой тип материала с точки зрения внешнего вида. Однако с химической точки зрения еда также состоит из углерода, кислорода, водорода и других элементов», - сказал доктор Лу.

Хотя сам пластик не поддаётся биологическому разложению из-за структуры с длинными полимерными цепями, отдельные его элементы подвержены биологическому разложению. Учёные разработали химический процесс для разрушения полимерных цепей с образованием соединения, которое скармливается бактериям. Именно бактерии превращают получаемое соединение в клетки, состоящие примерно на 55 % из белка. Это вещество собирается, сушится и измельчается в порошок.

В настоящее время исследователи проверяют безопасность созданного ими пищевого продукта. Они намерены получить одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Предполагается, что конечный продукт будет похож на протеиновый порошок, который используют спортсмены. Хотя могут пройти годы, прежде чем технология получит широкое распространение, учёные надеются найти отраслевых партнёров, которые помогут коммерциализировать их разработку.