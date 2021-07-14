Microsoft представила облачный Windows, который можно запустить на Mac, iPad и многих других устройствах

На конференции Microsoft Inspire компания Microsoft представила новый сервис под названием Windows 365. Это облачный сервис, предоставляющий доступ к знакомому интерфейсу, приложениям Windows и контенту практически с любого устройства.

Сама Microsoft позиционирует Windows 365 как «облачный компьютер», который «обеспечивает производительность и безопасность облака в сочетании с простотой использования и универсальностью компьютера».

Фактически, пользователь в браузере получает доступ к облачной версии Windows 10 или Windows 11. Сервис базируется на Azure Virtual Desktop.

Windows 365 позволяет пользователям получать доступ к приложениям, данным, контенту, настройкам и хранилищу файлов в облаке Microsoft - с компьютеров на основе Linux, macOS, планшетов iPad или Android и других устройств. Windows 365 будет работать со всеми современными браузерами или через приложение Microsoft Remote Desktop.

Как отмечается на страничке Windows 365, сервис станет доступен со 2 августа 2021 года. На данный момент он ориентирован на компании и бизнес-пользователей - от индивидуальных предпринимателей до многотысячных корпораций. Платить за Windows 365 придётся ежемесячно по количеству подключённых пользователей. Точные расценки пока не объявлены.

Microsoft планирует предлагать две версии сервиса - Windows 365 Business и Windows 365 Enterprise. Оба имеют такие минимальные требования к устройству - 2 ГБ ОЗУ и 64 ГБ на накопителе.