Бесплатные видеоконференции Google больше не безлимитные

Компания Google наконец прекратила свой аттракцион неслыханной щедрости - безлимитные групповые звонки через Google Meet теперь доступны только пользователям платных подписок.

Напомним, бесплатное использование сервиса видеоконференций Google Meet долгое время предлагалось без ограничений. Изначально Google планировала внедрить ограничение в 60 минут на продолжительность видеоконференций для бесплатной версии Google Meet с 30 сентября 2020 года. Однако осенью компания объявила о продлении бесплатного безлимитного доступа до 31 марта 2021 года. Весной Google снова отсрочила внедрение лимитов - до 30 июня 2021 года. Однако и 30 июля ограничения не начали действовать. Бесплатный «безлимит» сохранялся для пользователей учётных записей Gmail.

Однако всё когда-нибудь заканчивается и теперь бесплатные пользователи Gmail получили важное ограничение - «звонки с тремя и более участниками» ограничены 60 минутами. Когда идёт такая видеоконференция, через 55 минут её участники получают уведомление о скором разъедиденини. После этого можно запустить звонок заново или перейти на платный тариф (это требуется только создателя видеовстречи).

При этом звонки «один-на-один» могут продолжаться до 24 часов на бесплатных и корпоративных аккаунтах.