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Администрация Байдена попросила суды отклонить иски по TikTok
12:48 13.07.2021 |
Стало известно, что администрация президента США Джозефа Байдена обратилась в два федеральных апелляционных суда с просьбой отклонить иски Министерства юстиции, которое оспаривает правомочность временной отмены запрета бывшего президента Дональда Трампа на скачивание приложения TikTok. Об этом пишет информационное агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.
В прошлом месяце Байден подписал исполнительный указ, отменяющий ограничения на работу социальной сети TikTok, мессенджера WeChat и некоторых других китайских сервисов, которые были введены в прошлом году администрацией Трампа. Ранее Министерство торговли официально отозвало утверждённые ранее запреты, направленные на ограничение транзакций в приложениях TikTok и WeChat, которые принадлежат китайским компаниям ByteDance и Tencent соответственно. Указ Байдена также отменил ещё ряд ограничений, которые были ранее введены Трампом против восьми китайских приложений, в том числе Alipay от Ant Group, QQ Wallet и WeChat Pay от Tencent.
Во время президентства Дональда Трампа Министерство торговли стремилось запретить проведение транзакций через WeChat, что фактически сделало бы невозможным использование приложения в США. Позднее ведомство намеревалось ввести аналогичные ограничения против соцсети TikTok. Одно из подписанных Байденом распоряжений предписывает Министерству торговли отслеживать деятельность популярных приложений вроде TikTok, которые могут угрожать национальной безопасности США и контролируются компаниями из других стран.
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