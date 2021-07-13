Администрация Байдена попросила суды отклонить иски по TikTok

Стало известно, что администрация президента США Джозефа Байдена обратилась в два федеральных апелляционных суда с просьбой отклонить иски Министерства юстиции, которое оспаривает правомочность временной отмены запрета бывшего президента Дональда Трампа на скачивание приложения TikTok. Об этом пишет информационное агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

В прошлом месяце Байден подписал исполнительный указ, отменяющий ограничения на работу социальной сети TikTok, мессенджера WeChat и некоторых других китайских сервисов, которые были введены в прошлом году администрацией Трампа. Ранее Министерство торговли официально отозвало утверждённые ранее запреты, направленные на ограничение транзакций в приложениях TikTok и WeChat, которые принадлежат китайским компаниям ByteDance и Tencent соответственно. Указ Байдена также отменил ещё ряд ограничений, которые были ранее введены Трампом против восьми китайских приложений, в том числе Alipay от Ant Group, QQ Wallet и WeChat Pay от Tencent.

Во время президентства Дональда Трампа Министерство торговли стремилось запретить проведение транзакций через WeChat, что фактически сделало бы невозможным использование приложения в США. Позднее ведомство намеревалось ввести аналогичные ограничения против соцсети TikTok. Одно из подписанных Байденом распоряжений предписывает Министерству торговли отслеживать деятельность популярных приложений вроде TikTok, которые могут угрожать национальной безопасности США и контролируются компаниями из других стран.