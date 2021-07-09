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Китайские майнеры наводнили рынок дешёвыми видеокартами — GeForce RTX 3060 можно найти за $270
15:56 09.07.2021 |
Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30-й серии наконец-то можно приобрести по адекватным ценам, но делать это вряд ли стоит. После введения жёстких ограничений на добычу цифровых валют в Китае, местные майнеры были вынуждены покинуть регион, а кто это сделать не может начали распродавать всё своё оборудование по бросовым ценам.
По данным исследователей рынка, видеокарты GeForce RTX 30-й серии, которые использовались для майнинга, можно приобрести по цене от $270. За столько предлагают младшие GeForce RTX 3060, рекомендованная цена которой составляет $329. Остальные модели также можно купить гораздо дешевле, чем ещё буквально месяц назад. Также подешевели ускорители AMD Radeon RX 6000-й серии. В свою очередь игровые ноутбуки с видеокартами GeForce RTX 3060, которые также были задействованы в добыче криптовалют, продаются по цене около $1000.
Стоит отметить, что покупка графического ускорителя, который был задействован в майнинге, может быть рискованной затеей. Такие видеокарты обычно работают без остановки в режиме полной нагрузки месяцами, что пагубно сказывается как на электронике, так и на вентиляторах. Тем не менее, карты NVIDIA GeForce RTX 30-й серии были выпущены не так давно, так что даже задействованные в майнинге экземпляры, скорее всего, не успели исчерпать свой ресурс.
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