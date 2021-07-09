Поддельные чипы наводнили Китай на фоне дефицита и распространяются по миру в готовой продукции

По данным The Epoch Times, поддельные чипы наводнили Китай. Данные полупроводники, по всей видимости, попадают и на рынки других стран в составе готовой продукции, которую Китай экспортирует практически во все уголки мира.

Глобальный дефицит микросхем уже привёл к росту цен на электронику. Однако не менее опасным его последствием является стремление недобросовестных дельцов нажиться на продаже поддельных комплектующих, и в частности различных микросхемах. Стоит отметить, что поддельные чипы действительно работают, а в отдельных случаях даже демонстрируют производительность, равную оригиналам. Тем не менее, никто не гарантирует, что такой компонент не выйдет из строя в самый непредсказуемый момент, ведь их полноценным тестированием вряд ли кто-то озаботился.

Контрафактные чипы, не соответствующие заявленным для оригиналов спецификациям, являются серьёзной проблемой для небольших компаний по производству электроники, у которых нет возможности протестировать всю готовую продукцию. Кроме того, поддельные микросхемы продаются по той же стоимости, что и оригинальные продукты. В большинстве случаев становится понятно что микросхема не оригинальная уже тогда, когда построенное с её использованием оборудование выходит из строя.

Крупные производители компьютеров, как правило, покупают микросхемы непосредственно у производящих их компаний, поэтому появление в их устройствах поддельных чипов маловероятно. Более мелкие фирмы приобретают полупроводники у крупных дистрибьюторов, однако в условиях дефицита могут пополнять свои запасы и за счёт сторонних продавцов, которые могут продавать третьесортные комплектующие. Многие производители понимают риски, но склонны покупать комплектующие у непроверенных компаний в условиях дефицита.

Сейчас рискам нарваться на некачественные компоненты наиболее подвержены производители промышленного, медицинского и военного оборудования, которые закупают крупные партии чипов, часть из которых может быть вовсе неработоспособной. Кроме того, мошенники могут производить SSD-накопители и модули оперативной памяти из отбракованных низкокачественных компонентов, которые могут продаваться под видом полноценных продуктов.

Проблема с поставками поддельных чипов была всегда, но усугубилась на фоне глобального дефицита полупроводников. Фальсификаторы постоянно следят за рынком и понимают, каких товаров не хватает. Когда в 2011 году промышленность Японии пострадала от землетрясения и цунами, была нарушена цепочка поставок электролитических конденсаторов. В результате производители материнских плат были вынуждены приобретать компоненты у неизвестных им прежде компаний. Вскоре нечистые на руку дельцы восполнили дефицит за счёт поддельных конденсаторов, которые зачастую не соответствовали заявленным параметрам.

Поддельные комплектующие выпускаются уже не одно десятилетие. В начале 2000-х популярным способом фальсификации было нанесение на бюджетные процессоры маркировок как на более дорогих чипах. Аналогичная схема использовалась мошенниками и во времена появления первых AMD Ryzen. Покупателям довольно часто доставались чипы Intel для разъёма LGA 775 с маркировкой AMD Ryzen.