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60-герцевые смартфоны уходят в историю: из доля упала до 42,5%
10:36 08.07.2021 |
Тестовая лаборатория AnTuTu опубликовала статистику пользовательских предпочтений смартфонов, которая показала, что доля Android-устройств с 60-герцевым экранами упала до 42,5%.
При этом модели с экранами, которые поддерживают частоту обновления 120 Гц, резко набирают популярность. Сейчас их доля составляет 38,6%, но уже в ближайшее время они должны опередить 60-герцевые модели по распространённости.
12,4% смартфонов, которые в последнее время тестировались в AnTuTu, поддерживают частоту обновления изображения 90 Гц. Моделей с поддержкой частоты 144 Гц пока всего 5,7%. Всего 0,2% протестированных устройств поддерживают частоту обновления 165 Гц.
Также сообщается, что наиболее популярные смартфоны имеют экраны диагональю 6,6 дюйма, они занимают 27,9% рынка. Следом идут 6,7-дюймовые модели с долей 25,4%. Эти два размера составляют больше половины от протестированных.
57,9% смартфонов имеют экраны разрешением 1080р, при этом разрешением 1440 x 3200 пикселей могут похвастать пока 8,8% устройств.
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