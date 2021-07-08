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Microsoft позволит вернуться с Windows 11 на старую ОС в течение 10 дней
08:15 08.07.2021 |
Хотя первоначальные впечатления многих пользователей от Windows 11 в целом положительные, Microsoft оставит возможность недовольным вернуться к прежней операционной системе после пробного периода. И даже после того, как этот период не закончится.
Интерфейс новой операционной системы избавился от ряда функций, характерных для Windows 10, включая известные динамические плитки, замену стартового меню рядами упрощённых иконок и т. п. Дополнительно разработчик намерен добавить больше функций в будущие тестовые сборки Windows 11 - интеграцию Microsoft Teams в панель задач и игровые функции для ПК вроде Auto HDR.
Тем не менее, как бы ни была хороша финальная Windows 11, её установку можно будет отменить. По данным официального FAQ-файла, распространяемого Microsoft, на тестирование новой ОС отводится 10 дней, после чего можно будет «вернуться» с сохранением имеющихся личных данных. После окончания периода вернуться тоже можно - только для этого придётся сделать бэкап всей необходимой информации и сделать «чистую установку» десятой версии.
Другими словами, в течение 10 дней недовольные могут найти в настройках «Обновления и безопасность» раздел «Восстановление системы» и вернуться к предыдущей сборке, а после этого потребуется найти ISO-образ и устанавливать всё заново.
Примечательно, что такая гибкость для Microsoft не характерна. Обычно компания не позволяет легко и просто вернуться к предыдущим версиям ОС после оценочного периода. Как бы то ни было, прекращение поддержки Windows 10 запланировано на 2025 год, поэтому у пользователей осталось ещё немало времени на то, чтобы принять окончательное решение.
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