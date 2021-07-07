Игра Pokemon GO уже заработала 5 миллиардов долларов и не собирается останавливаться

Несмотря на то, что уже второй год в мире бушует пандемия коронавируса и действуют различные ограничения на посещения публичных мест, популярная игра Pokemon GO продолжила развиваться и установила новый рекорд.

Затраты на популярную игру в дополненной реальности разработки студии Niantic с момента запуска в 2016 году уже превысили 5 миллиардов долларов. В США игра собрала 1,9 миллиарда долларов, или 36,6% всего дохода.

Интересно, что затраты по платформам Android и iOS оказались примерно одинаковыми и составили 52,8% и 47,2% соответственно. Отчёт также показывает, что игра принесла разработчикам 642 миллиона долларов в первой половине 2021 года, что на 34% больше, чем за тот же период в прошлом году.

На сегодняшний день Pokemon GO скачали 632 миллиона раз, и пока что нет никаких признаков того, что популярность игры снизится в ближайшее время.