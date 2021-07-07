Финансовые новости
- |
- 07.07.21
- |
- 21:56
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Игра Pokemon GO уже заработала 5 миллиардов долларов и не собирается останавливаться
14:41 07.07.2021 |
Несмотря на то, что уже второй год в мире бушует пандемия коронавируса и действуют различные ограничения на посещения публичных мест, популярная игра Pokemon GO продолжила развиваться и установила новый рекорд.
Затраты на популярную игру в дополненной реальности разработки студии Niantic с момента запуска в 2016 году уже превысили 5 миллиардов долларов. В США игра собрала 1,9 миллиарда долларов, или 36,6% всего дохода.
Интересно, что затраты по платформам Android и iOS оказались примерно одинаковыми и составили 52,8% и 47,2% соответственно. Отчёт также показывает, что игра принесла разработчикам 642 миллиона долларов в первой половине 2021 года, что на 34% больше, чем за тот же период в прошлом году.
На сегодняшний день Pokemon GO скачали 632 миллиона раз, и пока что нет никаких признаков того, что популярность игры снизится в ближайшее время.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Брать в долг у Китая, а не МВФ – ловушка для Украины. Это идеальная модель для популистов
ТОП-НОВОСТИ
|Арахамия назвал опыт Компартии КНР достойным заимствования
|«Вагнергейт» и иск против Зеленского: Чем закончится контрнаступление Порошенко
|Стабилизация рейтинга Зеленского: Почему поддержка партии власти перестала расти
|Жест недоверия. Как Кент вместо Квин будет усиленно надзирать за Банковой
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Игра Pokemon GO уже заработала 5 миллиардов долларов и не собирается останавливаться
|Peugeot показала гиперкар для «Ле-Мана» без антикрыла
|Китайский агрегатор такси DiDi готовятся к выходу на рынок Украины
|Проверить авто стало еще легче: VIN-коды появились на портале открытых данных
|Пентагон отказался от возможного контракта JEDI с Microsoft на $10 млрд
|Audi начнёт зарабатывать на каждом электромобиле столько же, как на машине с ДВС, лишь через пару лет
Это интересно
|Amazon зарегистрировала в Украине юрлицо. Но магазина не будет
|В Шотландии построят установку для прямого улавливания углерода
|В Испании могут ускорить строительство водородных заправок
|Nissan анонсировал новый электрический кроссовер
|Nissan представил самую экстремальную версию Navara
|Daimler, Volvo и Traton планируют создать совместное предприятие, которое займется сетью зарядных станций для грузовиков
|Американские власти ужесточили контроль за авариями с участием автопилотов