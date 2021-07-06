Windows 11 в виде бесплатного обновления для Windows 10 будет доступна в течение года

Microsoft в своём официальном блоге подтвердила, что Windows 11 будет доступна в качестве бесплатного обновления для пользователей Windows 10. Однако это предложение будет ограничено по времени. Microsoft начнёт распространять обновление с осени 2021 года, при этом большинство компьютеров смогут получить его не ранее начала 2022 года, когда компания начнёт полномасштабное развёртывание новой ОС.

В Microsoft подчеркнули, что оставляют за собой право прекратить предоставление бесплатных обновлений ОС до Windows 11. Но случится это не раньше, чем через год после старта программы апдейта.

«Программа бесплатного обновления не имеет конечной даты. Однако Microsoft оставляет за собой право прекратить предоставление бесплатных обновлений компьютеров с Windows 10 до Windows 11. Бесплатное обновление будет доступно как минимум 12 месяцев с того момента, как новая ОС станет общедоступной», - отметила компания.

Для установки Windows 11 компьютер должен соответствовать ряду параметров - от установленной лицензионной копии операционной системы Windows 10 (если речь идёт об обновлении) до требований к аппаратной составляющей ПК.

Владельцы ПК на базе Window 10, не заинтересованные в Windows 11, смогут продолжить пользоваться «десяткой», поскольку поддержка и выпуск обновлений для данной версии ОС будет продолжаться до 2025 года.