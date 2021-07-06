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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Amazon зарегистрировала в Украине юрлицо. Но магазина не будет

 


Американская корпорация Amazon зарегистрировала юридическое лицо в Украине. Об этом AIN.UA стало известно из собственных источников. Эти данные также подтверждаются информацией из госреестров.

По данным источника, зарегистрировалось в Украине одно из подразделений Amazon, отвечающее за облачные услуги - AWS (доход этого подразделения за 2020 год составил около $45 млрд). Речь идет о компании ООО «Амазон Дата Сервісес Україна». Она зарегистрирована в Украине в декабре 2020 года. Директор представительства - Денис Головатюк. Ее основной вид деятельности: КВЭД 63.11 (обработка данных, размещение информации на веб-узлах и связанная с ними деятельность). Его часто как основной или сопутствующий выбирают интернет-бизнесы.

Конечный бенефициар компании - А100 РОУ ІНК. или же A100 Row, Inc., которая предположительно является одним из юрлиц Amazon, зарегистрированным в Делавэре. В 2019 году Amazon запускала подразделение в Эстонии и Латвии с подобным названием: Amazon Data Services Estonia и Amazon Data Centre Latvia, и они также было зарегистрированы на A100 Row Inc. Подразделения компании в других странах также называются подобным образом, к примеру, Amazon Data Services India или Amazon Data Services Czech Republic.

Компания «Амазон Дата Сервісес Україна»не зарегистрирована как плательщик НДС, и за 2020 год у нее, по данным налоговой, нет доходов и прибыли.

 

По данным AIN.UA, компания Amazon не будет запускать в Украине свой e-commerce, основная цель регистрации компании в Украине - популяризация AWS.

 

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