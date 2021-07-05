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Первое большое обновление для Windows 11 выйдет во второй половине 2022 года
13:00 05.07.2021 |
Windows 11 еще не вышла в финальной пользовательской версии, но Microsoft уже рассказала о том, как будет обновлять ОС. О том, что крупные обновления для Windows 11 будут выходить раз в год, уже говорилось, но на этот раз сообщается, что первый такой апдейт для новой операционной системы выйдет во второй половине 2022 года.
Но это вовсе не значит, что Windows 11 будет обновляться лишь раз в год. Компания обещает не прекращать практику «обновлений по вторникам» (Patch Tuesday), которая действует в отношении Windows 10. Это кумулятивные обновления, которые выходят раз в месяц. А для некоторых версий ОС будут выходить дополнительные кумулятивные обновления в том случае, если они потребуются.
Также Microsoft рассказала о том, что будет обновлять каждую версию Windows 11 в течение двух лет, если речь идет о пользовательском варианте. Или в течение трех лет - вариантов для предприятий и учреждений образования.
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