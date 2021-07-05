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Джефф Безос покидает пост гендиректора Amazon
12:38 05.07.2021 |
Джефф Безос в понедельник, 5 июля, покидает пост гендиректора основанной им компании Amazon. Полномочия переходят Эндрю Джесси, ранее руководившему компанией Amazon Web Services. Однако Безос останется председателем правления.
Он объяснил, что намерен уделять больше времени другим проектам, в том числе созданной им аэрокосмической компании Blue Origin. Разработанный фирмой многоразовый космический корабль New Shepard 20 июля отправится в первый пилотируемый полет, одним из участников которого станет Безос.
Компания Amazon была основана в Сиэтле в июле 1994 года в качестве интернет-площадки по продаже книг. С тех пор она превратилась в одного из крупнейших мировых игроков на рынке электронной коммерции. Джефф Безос занимает первую строчку в рейтинге самых богатых людей мира по версии журнала Forbes. Издание оценивает его состояние в 201,8 млрд долларов США.
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