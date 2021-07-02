Amazon создала тайный альянс для противостояния Microsoft на рынке бизнес-приложений

Стало известно о намерении Amazon сформировать альянс с другими технологическими компаниями, чтобы противостоять Microsoft на рынке бизнес-приложений.

По данным информированных источников ресурса Business Insider, Amazon провела переговоры с Dropbox, Slack, Smartsheet и другими компаниями о создании пакета бизнес-приложений, который можно было бы предложить корпоративным клиентам по единой цене. Пакет, как предполагается, должен будет иметь единый вход и унифицированный биллинг через облачную платформу Amazon Web Services.

Эта инициатива внутри команды AWS получила название «Альянс повстанцев» - то же самое название использовали группы сопротивления в фильмах «Звездные войны», когда они объединялись для борьбы с Галактической Империей.

По данным Business Insider, обсуждение проекта ведётся уже больше года, но всё ещё находится на стадии идеи. Ресурс сообщил, что будущий гендиректор Amazon Энди Ясси (Andy Jassy) пока не подписал контракт с альянсом, пытаясь усилить позиции компании путём переговоров.

Реализация замысла поможет Amazon и другим компаниям-разработчикам программного обеспечения конкурировать с обширным набором продуктов Microsoft 365, который включает текстовые редакторы, электронные таблицы, командные менссенджеры и многое другое.

Альянс также собирается обслуживать компании, которые предпочитают покупать различные бизнес-приложения по мере необходимости, в качестве «лучшего в своем классе» подхода, а не единым пакетом от одного поставщика.

Инициатива позволит Amazon выйти за рамки основных операций AWS по облачной инфраструктуре и перейти к предложениям программного обеспечения как услуги, а также поможет защититься от Microsoft, набирающей обороты в облачном бизнесе. Позиции Microsoft Azure стремительно усиливаются, и Microsoft может нанести очередной удар, если решит увязать свой сервис с набором продуктов Microsoft Office. Amazon хочет иметь ответ на такое развитие событий.