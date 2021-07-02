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Китайцы создадут самый мощный в мире лазер, чтобы синтезировать неизвестную материю
12:39 02.07.2021 |
Исследовательская группа в Шанхае обещает через два года запустить лазерную установку Station of Extreme Light (SEL) рекордной мощности. Лазер SEL сможет излучать импульс мощностью 100 петаватт, что в 10 000 раз превышает мощность всех электрических станций на Земле. Учёные рассчитывают, что столь мощный импульс позволит из «ничего» синтезировать материю с неизвестными свойствами.
По данным китайских источников, сейчас Шанхайский институт оптики и точной механики располагает лазером мощностью 10 петаватт. Недавно сделанное учёными открытие позволяет увеличить мощность лазерного импульса в 10 раз - до 100 петаватт. Сделать это поможет предложенный китайцами метод расщепления луча на цветовой спектр с последующим усилением каждой отдельной длины волны и последующей «сборкой» в один мощный луч.
Традиционно один мощный луч лазера собирался из нескольких лучей меньшей мощности. Связано это с тем, что фокусирующее и отражающее оборудование - линзы, призмы и зеркала - не выдерживают сверхэкстремальных энергетических ударов (температур). Первоначально шанхайский проект Station of Extreme Light предполагал использовать четыре лазера для достижения нового рекордного показателя мощности импульса. Открытие возможности расщепить дифракционной решёткой луч на несколько спектральных составляющих с последующим усилением каждой из них и финальной сборкой в единый поток позволило свести дело к одному источнику лазерного импульса.
Новый способ значительно упростит и удешевит создание лазера рекордной мощности, а чем проще установка, тем надёжнее она в настройке и эксплуатации. Учёные обещают, что SEL заработает в 2023 году и позволит как добиться новых открытий в фундаментальной физике, так и помочь с поиском новых материалов, новых лекарств и в других областях.
Добавим, сейчас самым мощным лазером в мире располагают учёные из Южной Кореи. К сожалению, сравнимых данных по китайскому проекту Station of Extreme Light пока нет, поэтому напрямую сравнить китайскую и южнокорейские установки нельзя.
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