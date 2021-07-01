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В GTA V, NBA 2K19, Far Cry 5 и The Sims 4 могут скрываться майнеры криптовалюты. Avast обнаруживает такое ПО в пиратских копиях игр
09:47 01.07.2021 |
Согласно исследованию, опубликованному компанией Avast, киберпреступники продолжают активно использовать вредоносное ПО, которое заставляет заражённые ПК добывать криптовалюту.
ПО Crackonosh скрывается в очень популярных играх, включая NBA 2K19, Grand Theft Auto V, Far Cry 5, The Sims 4 и Jurassic World Evolution, которые доступны на различных торрент-сайтах.
После установки ПО незаметно использует ПК для майнинга криптовалюты. Согласно данным Avast, с июня 2018 года это ПО использовалось для добычи криптовалюты Monero на сумму 2 млн долларов. При этом незаметный майнинг является таковым лишь условно, так как этот процесс очень ресурсоёмкий, и ПК в соответствующие моменты может начать работать нестабильно и медленно.
Специалист Avast добавляет, что в мире заражено уже около 220 000 компьютеров, и их число растёт примерно на 800 ПК каждый день. При этом речь идёт лишь о системах, где установлен антивирус Avast. Соответственно, реальное количество заражённых систем должно быть в разы больше.
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