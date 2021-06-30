Google и Microsoft не стали продлевать шестилетнее «соглашение о ненападении»

Два технологических гиганта, Google и Microsoft, не стали продлевать заключённое в 2015 году соглашение, в рамках которого стороны урегулировали все юридические споры и договорились а дальнейшем обходиться без судебных исков друг против друга. Считалось, что это урегулирование включало некоторые финансовые договорённости, но в основном это был договор «о ненападении».

Перемирие означало не только урегулирование продолжавшихся на тот момент судебных процессов и согласие не подавать никаких новых исков, но и то, что две компании будут работать в более тесном контакте.

Газета Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что сделка никак не повлияла на укрепление сотрудничества в сферах, где две компании конкурируют, таких как офисные приложения и облачное хранение данных. Например, компании публично вступили в спор из-за предложения заставить Google платить издателям новостей за контент и более тихо ссорились из-за технологий продажи поисковой рекламы.

По словам информированных источников, теперь ни одна из компаний не стремится расширять или возобновлять альянс. Поэтому соглашение о перемирии, которое могло быть перезаключено в апреле 2021 года, обе стороны решили не продлевать.

Первые признаки возникновения напряжённости между двумя компаниями появились более двух лет назад, когда Microsoft заявила Google, что её платформа для управления рекламными компаниями Search Ads 360 не успевает за новыми функциями и типами рекламы в поисковике Microsoft Bing. Это означало, что потенциальным рекламодателям, использующим эту систему, было проще и выгоднее покупать споты Google, чем споты Microsoft.

Прекращение действия соглашения и рост напряжённости между двумя компаниями происходят на фоне ужесточения регулирования и антимонопольной активности властей США и других стран в отношении крупнейших технологических компаний, включая Google, Apple, Facebook и Amazon.

Microsoft до сих пор оставалась в некоторой степени в стороне от пристального внимания регуляторов. Более того, она может пытаться использовать повышенную уязвимость Google в связи с обвинениями в нарушении антимонопольного законодательства по всему миру. Например, в Европе Google столкнулась с масштабным расследованием своей рекламной технологии. Любые новые постановления или законы, ослабляющие Google, могут дать Microsoft рычаги воздействия на рынки, где они всё больше конкурируют в одних и тех же сферах бизнеса.