Финансовые новости
- |
- 30.06.21
- |
- 08:51
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Amazon купила конфиденциальный мессенджер Wickr
07:59 30.06.2021 |
Приложение для обмена зашифрованными сообщениями Wickr, которое было создано в 2012 году, приобрела компания Amazon. Условия сделки не раскрываются. Вице-президент Amazon Web Servicer Стивен Шмидт (Stephen Schmidt) заявил, что Wickr разработала самую безопасную в отрасли технологию связи со сквозным шифрованием.
Шмидт отметил, что приобретение Wickr поможет Amazon внедрять важные средства безопасности, которые будут соответствовать требованиям предприятий и государственных учреждений, явно имея в виду углубляющиеся отношения Amazon с американскими военными. Сам Шмидт не понаслышке знаком с требованиями таких клиентов. Он сам десять лет проработал в ФБР.
Приложение Wickr, как и мессенджер Signal, благодаря высокому уровню конфиденциальности используется влиятельными лицами, журналистами и преступниками. Шмидт сообщил, что действующие пользователи Wickr пока не увидят изменений в функционировании сервиса. Amazon начнёт предлагать услуги Wickr немедленно.
Глава Amazon Web Services указывает на то, что приобретение мессенджера во многом обусловлено стремлением Amazon к обеспечению безопасности пользователей и необходимостью сохранить конфиденциальность данных в условиях удалённой работы.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|«Укравтодор» 29 июня залил межбанк долларом. Валюта под ОВГЗ не зашла
ТОП-НОВОСТИ
|5 острых вопросов про украинскую евроинтеграцию: что не вошло в отчеты правительства
|Изменения в Конституции: Когда Зеленский попытается сделать президентско-парламентскую республику
|Концлагерный союз. Зачем Кремль начал интеграцию ОРДО с ОРЛО
|Позитив недели. Наш ВПК представил новинки на выставке в Киеве
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Zoom купила стартап Kites для перевода разговоров в реальном времени
|Amazon купила конфиденциальный мессенджер Wickr
|Из LinkedIn утекли данные 92 % всех учётных записей, они продаются в интернете
|Илон Маск готов вложить в спутниковый интернет Starlink до $30 млрд, если потребуется
|Один из богатейших держателей криптовалюты утонул на море во время купания
|Представлена недорогая технология зарядки смартфонов за 5 минут
Это интересно
|Volkswagen завершит продажи машин с ДВС через 12-14 лет
|В США представлена концепция атомной «батарейки» мощностью 10 МВт
|Китай построит на орбите Земли космическую солнечную электростанцию
|Telegram запустил групповые видеозвонки и возможность демонстрации экрана
|Foxconn поможет тайваньскому производителю электроскутеров с сервисом быстрой замены батарей выйти на глобальный рынок
|Hyundai Motor Group завершила сделку по приобретению Boston Dynamics у SoftBank
|Virgin Galactic получила разрешение американских властей на отправку людей в космос