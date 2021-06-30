Amazon купила конфиденциальный мессенджер Wickr

Приложение для обмена зашифрованными сообщениями Wickr, которое было создано в 2012 году, приобрела компания Amazon. Условия сделки не раскрываются. Вице-президент Amazon Web Servicer Стивен Шмидт (Stephen Schmidt) заявил, что Wickr разработала самую безопасную в отрасли технологию связи со сквозным шифрованием.

Шмидт отметил, что приобретение Wickr поможет Amazon внедрять важные средства безопасности, которые будут соответствовать требованиям предприятий и государственных учреждений, явно имея в виду углубляющиеся отношения Amazon с американскими военными. Сам Шмидт не понаслышке знаком с требованиями таких клиентов. Он сам десять лет проработал в ФБР.

Приложение Wickr, как и мессенджер Signal, благодаря высокому уровню конфиденциальности используется влиятельными лицами, журналистами и преступниками. Шмидт сообщил, что действующие пользователи Wickr пока не увидят изменений в функционировании сервиса. Amazon начнёт предлагать услуги Wickr немедленно.

Глава Amazon Web Services указывает на то, что приобретение мессенджера во многом обусловлено стремлением Amazon к обеспечению безопасности пользователей и необходимостью сохранить конфиденциальность данных в условиях удалённой работы.