Из LinkedIn утекли данные 92 % всех учётных записей, они продаются в интернете

Стало известно, что в интернете продаются данные 700 млн пользователей социальной сети для поиска и установления деловых контактов LinkedIn. База данных пользователей LinkedIn появилась на одном из популярных хакерских форумов.

Несколько дней назад один из пользователей популярного хакерского форума выложил базу данных 1 млн пользователей LinkedIn в качестве доказательства подлинности лота. Источник сообщил, что полная база данных включает в себя разную информацию, в том числе ФИО пользователей, адреса их почтовых ящиков, телефонные номера, домашние адреса, данные геолокации, имена в соцсети и ссылки на личные страницы и др.

Пользователь форума, опубликовавший часть базы данных, утверждает, что всего в его распоряжении находится информация о 700 млн пользователей LinkedIn. Поскольку в настоящее время в социальной сети зарегистрировано около 756 млн человек, утечка потенциально затрагивает 92 % пользователей платформы. Продавец утверждает, что база сформирована из данных, собранных с помощью API LinkedIn для сбора загружаемой пользователями информации.

Источник проверил находящиеся в свободном доступе данные, а также подтвердил их достоверность и принадлежность реальным пользователям LinkedIn. Хотя в базе не удалось обнаружить учётные данные для авторизации или платёжные реквизиты, содержащаяся в ней информация может использоваться злоумышленниками для извлечения выгоды, в том числе проведения фишинговых атак. Представители LinkedIn пока воздерживаются от комментариев касательно этого инцидента.