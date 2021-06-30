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Из LinkedIn утекли данные 92 % всех учётных записей, они продаются в интернете
23:17 29.06.2021 |
Стало известно, что в интернете продаются данные 700 млн пользователей социальной сети для поиска и установления деловых контактов LinkedIn. База данных пользователей LinkedIn появилась на одном из популярных хакерских форумов.
Несколько дней назад один из пользователей популярного хакерского форума выложил базу данных 1 млн пользователей LinkedIn в качестве доказательства подлинности лота. Источник сообщил, что полная база данных включает в себя разную информацию, в том числе ФИО пользователей, адреса их почтовых ящиков, телефонные номера, домашние адреса, данные геолокации, имена в соцсети и ссылки на личные страницы и др.
Пользователь форума, опубликовавший часть базы данных, утверждает, что всего в его распоряжении находится информация о 700 млн пользователей LinkedIn. Поскольку в настоящее время в социальной сети зарегистрировано около 756 млн человек, утечка потенциально затрагивает 92 % пользователей платформы. Продавец утверждает, что база сформирована из данных, собранных с помощью API LinkedIn для сбора загружаемой пользователями информации.
Источник проверил находящиеся в свободном доступе данные, а также подтвердил их достоверность и принадлежность реальным пользователям LinkedIn. Хотя в базе не удалось обнаружить учётные данные для авторизации или платёжные реквизиты, содержащаяся в ней информация может использоваться злоумышленниками для извлечения выгоды, в том числе проведения фишинговых атак. Представители LinkedIn пока воздерживаются от комментариев касательно этого инцидента.
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