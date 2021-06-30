Илон Маск готов вложить в спутниковый интернет Starlink до $30 млрд, если потребуется

Илон Маск (Elon Musk), основатель и главный инженер SpaceX, заявил, что его спутниковый интернет Starlink стремительно растёт, и сообщил, что готов инвестировать в этот бизнес от $20 до $30 миллиардов. Бизнесмен заявил, что первоначальные затраты на развитие Starlink достигнут $5 или $10 миллиардов, прежде чем спутниковый интернет начнёт приносить SpaceX ощутимый доход.

В ходе своего выступления, которое проходило сегодня в рамках выставки MWC, Маск заявил, что к концу этого года его компания будет стараться обеспечить покрытие спутникового интернета во всех густонаселённых регионах. Сейчас за покрытие отвечает 1500 спутников. Starlink работает примерно в десятке стран, а его клиентская база насчитывает около 69 тысяч пользователей. Маск прогнозирует, что число клиентов достигнет полумиллиона в течение следующего года.

Основатель SpaceX говорит, что основная миссия Starlink заключается в том, чтобы обеспечить высокоскоростной доступ к интернету в отдалённых районах. Скептики сомневаются, сможет ли спутниковый интернет когда-либо продемонстрировать жизнеспособную бизнес-модель. Они считают, что его целевая аудитория слишком мала, чтобы покрыть огромные первоначальные инвестиционные затраты.