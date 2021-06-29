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Представлена недорогая технология зарядки смартфонов за 5 минут
17:57 29.06.2021 |
Группа исследователей из Кембриджского университета вскоре сможет разработать систему зарядки аккумуляторов, которая позволит полностью заражать аккумуляторы смартфонов в течение 5 минут.
Исследовательскую группу возглавляет доктор Ашрей Рао (Ashray Rao) из Кембриджской Кавендишской лаборатории. Команда исследовала поведение литий-ионных аккумуляторов при зарядке и разрядке и разработала механизм для управления скоростью зарядки, что привело к созданию сверхбыстрой системы зарядки.
Данная революционная технология зарядки, как сообщается, имеет низкую стоимость и может увеличить срок жизни аккумулятора, избегая при этом перегрева. Пока неизвестно, сколько времени потребуется исследователям для коммерциализации данной технологии.
Недавно Xiaomi анонсировала систему быстрой зарядки под названием HyperCharge мощностью 200 Вт, способную полностью зарядить аккумулятор модифицированного смартфона Xiaomi Mi 11 Pro ёмкостью 4000 мА•ч за 8 минут.
Также Xiaomi подала в Национальное управление интеллектуальной собственности Китая (CNIPA) документы для регистрации патента, в котором описывается инновационная технология звуковой зарядки.
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