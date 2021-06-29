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Windows 11 поддерживает динамическую частоту экрана для экономии заряда аккумулятора ноутбука
17:03 29.06.2021 |
Компания Microsoft представила новую функцию Dynamic Refresh Rate (DRR) в операционной системе Windows 11. Она автоматически управляет частотой развёртки экрана, снижая её для экономии заряда аккумуляторов мобильных устройств и наоборот, увеличивая, когда это действительно необходимо.
Уже сегодня многие ноутбуки поддерживают частоту обновления экрана 120 Гц и выше - это обеспечивает более «гладкое» отображение картинки. При этом заряд аккумуляторной батареи расходуется намного активнее.
В Windows 10 для совместимых ноутбуков предусмотрено переключение между 60 и 120 Гц, но выбор при этом остаётся «статичным». Интеграция DRR в Windows 11 позволяет управлять частотой динамически, меняя её в зависимости от того, чем пользователь занимается за компьютером.
Для использования функции понадобится ноутбук с поддержкой DRR и дисплеем на 120 Гц или выше. Например, при работе с текстовыми документами будет достаточно и 60 Гц, а при скроллинге и рисовании частота будет повышаться до 120 Гц. Потребуется и поддержка технологии приложениями - пока демонстрация состоялась только в среде Office. Также с ней способны работать Microsoft Edge, Microsoft Whiteboard, Microsoft Photos, Snip & Sketch, Drawboard PDF, Microsoft Sticky Notes, Adobe Acrobat, Adobe Illustrator, Microsoft To Do и Inkodo.
DRR не стоит путать с режимом изменения частоты VRR - новый вариант никак не связан с играми и будет применяться только с офисными и им подобными приложениями. Помимо Windows 11 и экрана с большой частотой понадобится новый графический драйвер WDDM 3.0.
Хотя DRR в теории оптимально подходит для линейки Microsoft Surface, ни одно устройство этой серии пока не имеет дисплея на 120 Гц. Не исключено, что презентация - предвестник появления модели планшета, дисплей которого будет способен конкурировать с решениями ProMotion, применяемыми в iPad.
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