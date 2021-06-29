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Потоковый игровой сервис Microsoft xCloud заработал через браузер на любых устройствах
13:28 29.06.2021 |
Сервис Microsoft xCloud, предназначенный для потоковой трансляции игр Xbox Game Pass Ultimate на любых устройствах, теперь доступен для пользователей iOS-устройств, включая iPhone и iPad, а также для владельцев настольных компьютеров с любой ОС. Доступ к сервису будет осуществляться через браузер. Эта возможность тестировалась Microsoft с средины апреля.
По словам Microsoft, на ПК доступ к xCloud можно получить через браузеры Edge и Google Chrome. Пользователи macOS могут использовать для доступа к сервису ещё и Safari. В библиотеке уже доступно более 100 игр, а сервис совместим с USB- и Bluetooth-контроллерами.
На iOS-устройствах, где xCloud работает через Safari, пользователи смогут выбирать между внешним контроллером и сенсорным управлением для определённых игр.
Microsoft также рассказала, что xCloud теперь работает через приложение и на консолях Xbox Series X, где потоковая передача игр обеспечивает разрешение 1080p при 60 кадрах в секунду.
В честь запуска веб-версии сервиса Microsoft отметила значком «Designed for Xbox» популярный контроллер Blackbone One стоимостью $100. При его покупке пользователи получат доступ к трёхмесячной пробной версии Xbox Game Pass Ultimate, которая обычно стоит $45. Blackbone недавно обновила приложение для работы со своими контроллерами, добавив в него глубокую интеграцию с Xbox, включая возможность редактирования и публикации видеозаписей игрового процесса xCloud.
Напомним, что путь xCloud на iOS был нелёгким. Apple категорически отказалась публиковать клиент сервиса в фирменном магазине приложений App Store под предлогом невозможности проверки всей библиотеки игр. В итоге, Microsoft разработала веб-версию сервиса, благодаря чему доступ к лучшим играм для Xbox теперь можно получить не только с iOS, но и практически с любого устройства.
Необходимо добавить, что облачный сервис xCloud в настоящее время доступен в 22 странах, но Украины в этом списке нет.
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