Потоковый игровой сервис Microsoft xCloud заработал через браузер на любых устройствах

Сервис Microsoft xCloud, предназначенный для потоковой трансляции игр Xbox Game Pass Ultimate на любых устройствах, теперь доступен для пользователей iOS-устройств, включая iPhone и iPad, а также для владельцев настольных компьютеров с любой ОС. Доступ к сервису будет осуществляться через браузер. Эта возможность тестировалась Microsoft с средины апреля.

По словам Microsoft, на ПК доступ к xCloud можно получить через браузеры Edge и Google Chrome. Пользователи macOS могут использовать для доступа к сервису ещё и Safari. В библиотеке уже доступно более 100 игр, а сервис совместим с USB- и Bluetooth-контроллерами.

На iOS-устройствах, где xCloud работает через Safari, пользователи смогут выбирать между внешним контроллером и сенсорным управлением для определённых игр.

Microsoft также рассказала, что xCloud теперь работает через приложение и на консолях Xbox Series X, где потоковая передача игр обеспечивает разрешение 1080p при 60 кадрах в секунду.

В честь запуска веб-версии сервиса Microsoft отметила значком «Designed for Xbox» популярный контроллер Blackbone One стоимостью $100. При его покупке пользователи получат доступ к трёхмесячной пробной версии Xbox Game Pass Ultimate, которая обычно стоит $45. Blackbone недавно обновила приложение для работы со своими контроллерами, добавив в него глубокую интеграцию с Xbox, включая возможность редактирования и публикации видеозаписей игрового процесса xCloud.

Напомним, что путь xCloud на iOS был нелёгким. Apple категорически отказалась публиковать клиент сервиса в фирменном магазине приложений App Store под предлогом невозможности проверки всей библиотеки игр. В итоге, Microsoft разработала веб-версию сервиса, благодаря чему доступ к лучшим играм для Xbox теперь можно получить не только с iOS, но и практически с любого устройства.

Необходимо добавить, что облачный сервис xCloud в настоящее время доступен в 22 странах, но Украины в этом списке нет.