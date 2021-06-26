Telegram запустил групповые видеозвонки и возможность демонстрации экрана

Разработчики Telegram выпустили крупное обновление мессенджера, добавив в него групповые видеозвонки и возможность демонстрации экрана. С 25 июня обновление доступно любому желающему. Об этом сообщается на сайте компании.

Пользователи смогут превратить любой голосовой чат в видеоконференцию. Для этого будет достаточно только включить камеру на устройстве. Максимальное число непосредственных участников видеобеседы составит 30 человек, но число слушателей и зрителей по-прежнему не ограничено. Изображение говорящего можно будет увеличить на весь экран или равномерно разделить экран на четверых спикеров. В будущем разработчики планируют увеличить лимит собеседников, но число не уточняется.

Разработчики также добавили возможность демонстрации экрана зрителям. Кроме этого, участники конференции смогут делать это параллельно.

Представители Telegram также сообщили о ряде технических улучшений. Например, компания усовершенствовала шумоподавление и оптимизировала приложение для ноутбуков, компьютеров и планшетов. На последних мессенджер будет адаптироваться в зависимости от горизонтального или вертикального положения экрана. Остальные подробности можно прочитать на сайте Telegram.

Днём ранее «Код Дурова» сообщал о разработке платформы для трансляций на базе мессенджера. Предполагалось, что Telegram планирует интегрировать в него возможность трансляций при помощи OBS. Пока неясно, шла ли речь о каких-то незавершённых функциях для групповых звонков или создании отдельной стрим-платформы на базе сервиса.