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Telegram запустил групповые видеозвонки и возможность демонстрации экрана
22:59 25.06.2021 |
Разработчики Telegram выпустили крупное обновление мессенджера, добавив в него групповые видеозвонки и возможность демонстрации экрана. С 25 июня обновление доступно любому желающему. Об этом сообщается на сайте компании.
Пользователи смогут превратить любой голосовой чат в видеоконференцию. Для этого будет достаточно только включить камеру на устройстве. Максимальное число непосредственных участников видеобеседы составит 30 человек, но число слушателей и зрителей по-прежнему не ограничено. Изображение говорящего можно будет увеличить на весь экран или равномерно разделить экран на четверых спикеров. В будущем разработчики планируют увеличить лимит собеседников, но число не уточняется.
Разработчики также добавили возможность демонстрации экрана зрителям. Кроме этого, участники конференции смогут делать это параллельно.
Представители Telegram также сообщили о ряде технических улучшений. Например, компания усовершенствовала шумоподавление и оптимизировала приложение для ноутбуков, компьютеров и планшетов. На последних мессенджер будет адаптироваться в зависимости от горизонтального или вертикального положения экрана. Остальные подробности можно прочитать на сайте Telegram.
Днём ранее «Код Дурова» сообщал о разработке платформы для трансляций на базе мессенджера. Предполагалось, что Telegram планирует интегрировать в него возможность трансляций при помощи OBS. Пока неясно, шла ли речь о каких-то незавершённых функциях для групповых звонков или создании отдельной стрим-платформы на базе сервиса.
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